Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Mittag ins Minus

Die Coca-Cola-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 61,73 EUR. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 61,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.320 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2022 markierte das Papier bei 63,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 2,82 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2021 bei 45,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,09 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,50 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 26.07.2022 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.325,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.100,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,13 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,47 USD im Jahr 2022 aus.

