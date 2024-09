Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 70,82 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 70,82 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,68 USD. Bei 71,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 330.253 Coca-Cola-Aktien.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 73,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,21 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,94 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 69,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11,99 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Coca-Cola am 22.10.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

