Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 69,16 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 69,16 USD. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,13 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,50 USD. Bisher wurden heute 206.256 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Bei 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 6,31 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,43 USD ab. Mit Abgaben von 24,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,94 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,20 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11,99 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 22.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Coca-Cola stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht zum Start Abschläge