Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 55,58 EUR.

Der Coca-Cola-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:59 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 55,58 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 55,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,80 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.679 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,30 EUR. 6,69 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 49,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 11,75 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,84 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 13.02.2024. Das EPS belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.948,00 USD im Vergleich zu 10.195,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

