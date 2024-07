Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 63,87 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 63,87 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 63,92 USD. Mit einem Wert von 63,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 264.762 Coca-Cola-Aktien.

Bei 64,36 USD markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 0,76 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,94 USD je Coca-Cola-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,60 USD.

Coca-Cola gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,26 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 10,99 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.07.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 29.07.2025 wird Coca-Cola schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

