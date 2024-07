Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

So bewegt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 63,72 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 63,72 USD. Bei 63,75 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 63,41 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 180.888 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 64,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 19,10 Prozent sinken.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,40 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,26 Mrd. USD im Vergleich zu 10,99 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.07.2025 dürfte Coca-Cola die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

