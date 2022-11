Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 58,39 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 58,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.870 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 10,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 25.10.2022. Das EPS lag bei 0,69 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.063,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.044,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

