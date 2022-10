Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag Verlust reich

Die Coca-Cola-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 56,98 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 56,84 EUR. Bei 57,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 3.597 Aktien.

Am 22.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR an. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 12,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,83 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 26.07.2022 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.325,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.100,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Coca-Cola am 25.10.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Erste Schätzungen: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inflations- und Rezessionsängste schicken Aktien auf Talfahrt: Diese Strategie empfiehlt Fondsmanager Spitznagel jetzt den Anlegern

Coca-Cola-Aktie etwas niedriger: Edeka kann Coca-Cola-Lieferstopp nicht durchsetzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com