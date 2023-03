Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Die Coca-Cola-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 56,07 EUR. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,93 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,16 EUR. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.450 Stück gehandelt.

Bei 65,31 EUR markierte der Titel am 27.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,15 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,96 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 68,67 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 14.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.470,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.100,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Coca-Cola am 25.04.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,60 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

