Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag leichter

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 69,51 USD.

Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 69,51 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,71 USD. Bei 69,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 856.013 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 7,01 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 60,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 12,79 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 76,50 USD.

Am 29.04.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD erwirtschaftet worden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,97 USD je Coca-Cola-Aktie.

