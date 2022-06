Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Mittag fester

Die Coca-Cola-Aktie notierte im XETRA-Handel um 22.06.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 57,33 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 57,47 EUR. Bei 57,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.766 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 9,74 Prozent zulegen. Am 02.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 45,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,32 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 25.04.2022. Es stand ein EPS von 0,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.491,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 9.000,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Investorenlegende Jeremy Grantham warnt vor großem Crash: Diese drei Aktien besitzt er als Schutz

Konsumgüteraktien schwach: Coca-Cola-Aktie besonders unter Druck nach verschobenem Börsengang

Aus der Apotheke in die Welt: Wie Coca-Cola zum Softdrink-Giganten wurde

