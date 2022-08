Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 64,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 64,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.659 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 65,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,03 EUR ab. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 43,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,50 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 26.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.325,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.100,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,13 Prozent gesteigert.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,47 USD je Aktie.

