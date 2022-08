Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Anleger zeigten sich um 04:22 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 64,98 EUR. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,98 EUR aus. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,65 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 64,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.409 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,10 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 0,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2021 bei 45,03 EUR. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 44,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,50 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 26.07.2022 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,70 USD gegenüber 0,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.325,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.100,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,13 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2022 2,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

