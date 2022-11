Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Coca-Cola-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 60,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 60,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,01 EUR. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 1.564 Aktien.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,12 EUR an. Gewinne von 7,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 30,41 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,67 USD.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 11.063,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.044,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,48 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

