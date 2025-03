Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag stabil

Kurs der Coca-Cola

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 68,91 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 68,91 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,01 USD zu. Bei 68,65 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,95 USD. Zuletzt wechselten 415.172 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,52 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 6,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 57,94 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 15,92 Prozent Luft nach unten.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 72,50 USD.

Am 11.02.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. USD – ein Plus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 10,94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Coca-Cola am 28.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,96 USD im Jahr 2025 aus.

