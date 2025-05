Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 72,03 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 72,03 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 72,05 USD. Mit einem Wert von 71,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 323.712 Coca-Cola-Aktien.

Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,50 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,16 Mrd. USD – eine Minderung von 0,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,26 Mrd. USD eingefahren.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,96 USD je Coca-Cola-Aktie.

