Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Montagmittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,5 Prozent auf 60,13 EUR. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,13 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,95 EUR. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 1.684 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,93 EUR ab. Abschläge von 33,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,50 USD aus.

Am 26.07.2022 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.325,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10.100,00 USD eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 26.10.2022 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,46 USD je Coca-Cola-Aktie.

