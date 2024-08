Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 71,31 USD.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 71,31 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,30 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,91 USD. Bisher wurden heute 429.555 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,91 USD. Dieser Kurs wurde am 29.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 0,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2023 mit 1,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,94 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 69,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 23.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,64 Prozent auf 12,31 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,85 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

