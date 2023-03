Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Um 22:15 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 61,83 USD. Bei 61,95 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 61,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.650 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 67,01 USD markierte der Titel am 26.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,73 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,06 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 14,37 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,67 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 14.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 10.100,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.470,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 24.04.2023 gerechnet. Am 23.04.2024 wird Coca-Cola schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,60 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Berkshire Hathaway verkauft Bankaktien und Halbleiter in großem Stil: So sieht das Depot von Warren Buffett im vierten Quartal aus

Amazon, Tesla & Co: Diese Aktien haben die reichsten Menschen der Welt im Depot

Coca-Cola-Aktie: Was Analysten von Coca-Cola erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: iTons / Shutterstock.com