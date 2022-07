Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagvormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Coinbase 46,00 EUR

Um 01.07.2022 09:22:00 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,31 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 45,32 EUR. Bei 45,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 299 Aktien.

Bei 318,50 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 85,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,98 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.166,44 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.801,11 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2022 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,482 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

