Coinbase Aktie News: Coinbase zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 259,97 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 259,97 USD zu. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 260,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 256,48 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 416.538 Coinbase-Aktien.

Am 07.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 349,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 114,52 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 127,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Coinbase ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 674,15 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 78,77 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 19.02.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,05 USD je Coinbase-Aktie.

