Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag stärker

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 66,70 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 318,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,06 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 39,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 68,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coinbase ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -4,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von 6,42 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 63,72 Prozent auf 808,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.227,96 USD in den Büchern gestanden.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 präsentieren.

2022 dürfte Coinbase einen Verlust von -11,386 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

