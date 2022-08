Coinbase Aktie News: Coinbase zieht am Mittwochnachmittag deutlich an

Aktien in diesem Artikel Coinbase 73,50 EUR

11,26% Charts

News

Analysen

Das Papier von Coinbase legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 14,2 Prozent auf 73,23 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 73,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.633 Coinbase-Aktien.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 318,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,01 Prozent hinzugewinnen. Bei 39,50 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 85,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coinbase ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,98 USD gegenüber 3,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 35,24 Prozent auf 1.166,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.801,11 USD in den Büchern gestanden.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2023 dürfte Coinbase die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -7,789 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Kryptowährungen Bitcoin & Co: Verkauf von unregistrierten Wertpapieren? - Coinbase sieht sich offenbar SEC-Untersuchung gegenüber

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

Bitcoin-Bestand von Binance übertrifft den des Konkurrenten Coinbase

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com