Coinbase Aktie News: Coinbase verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Coinbase zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 235,62 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 235,62 USD zu. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 236,65 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 230,23 USD. Zuletzt wechselten 251.175 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,33 USD an. Gewinne von 20,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.06.2023 bei 46,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 80,29 Prozent.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 02.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,84 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 201,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,33 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 772,53 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,13 USD je Aktie.

