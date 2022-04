Coinbase Aktie News: Coinbase verliert am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 168,94 EUR

-3,21% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 171,48 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 171,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.689 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 12.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 3,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 0,83 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 585,10 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 76,58 Prozent verringert.

Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2022 rechnen Experten am 12.05.2022.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 2,60 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Coinbase greift offenbar nach brasilianischer Muttergesellschaft von Mercado Bitcoin

Bored Ape Yacht Club erhält Millionenfinanzierung für ein NFT-Metaverse

Shortseller Jim Chanos wettet gegen Coinbase-Aktie: Konkurrenzdruck und hohe Bewertung könnte Coinbase 2022 Gewinne verhageln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com