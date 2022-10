Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Am Krypto-Markt konnte man in den letzten Monaten deutliche Kursrückgänge beobachten. Dies bekamen auch Unternehmen zu spüren, deren Geschäftsmodell auf dem Handel mit Bitcoin & Co. fußt. So kam es zu einigen Abgängen von Krypto-Größen auf der Forbes 400-Liste, die die 400 reichsten US-Amerikaner umfasst.