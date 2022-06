Coinbase Aktie News: Coinbase springt am Montagnachmittag hoch

Aktien in diesem Artikel Coinbase 68,00 EUR

Um 06.06.2022 16:22:00 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,5 Prozent auf 68,00 EUR. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 68,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 13.549 Stück.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,15 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 10.05.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von 3,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 35,24 Prozent zurück. Hier wurden 1.166,44 USD gegenüber 1.801,11 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Coinbase am 09.08.2022 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,140 USD je Coinbase-Aktie.

