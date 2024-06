Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 253,20 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 253,20 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 256,73 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 393.141 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2023 bei 50,10 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 80,21 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Coinbase veröffentlichte am 02.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,84 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von -0,34 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,33 Mrd. USD – ein Plus von 201,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 772,53 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,13 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Lobbyarbeit erreicht 2023 Rekordniveau - Fokus auf Wahljahr 2024

Donald Trump spricht sich für Bitcoin aus - Kritik an Bidens Kryptopolitik

Coinbase-Bericht: Deshalb dürfte Ether zu einem starken Bull-Run ansetzen