Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Coinbase-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 07.06.2022 09:22:00 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 63,97 EUR. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 63,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,13 EUR. Zuletzt wechselten 534 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 318,50 EUR markierte der Titel am 09.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 79,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 39,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.166,44 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.801,11 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 09.08.2022 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,140 USD einfahren.

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin stellt Soulbound Tokens (SBTs) vor: Der nächste große Trend oder Mega-Flop?

OECD will gegen Krypto-Steuerhinterziehung vorgehen: So wehrt sich die Krypto-Industrie

Digitalwährungen: Tage der Prüfung für Krypto-Fans

