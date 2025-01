Coinbase Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coinbase

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 259,72 USD abwärts.

Die Coinbase-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 259,72 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 259,71 USD. Bei 263,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 377.754 Coinbase-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (349,74 USD) erklomm das Papier am 07.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,52 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Zuletzt erhielten Coinbase-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 1,21 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 78,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 674,15 Mio. USD umsetzen können.

Am 19.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,15 USD je Coinbase-Aktie.

