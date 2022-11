Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag massiv unter Druck

Aktien in diesem Artikel Coinbase 55,81 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 14,7 Prozent auf 50,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,16 EUR aus. Bei 55,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.530 Coinbase-Aktien.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 318,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 39,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 28,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 03.11.2022 vor. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 73,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 590,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.227,96 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Coinbase am 23.02.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -11,867 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com