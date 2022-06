Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag im Sinkflug

Aktien in diesem Artikel Coinbase 63,62 EUR

-3,00% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09.06.2022 16:22:00 Uhr 6,9 Prozent im Minus bei 62,10 EUR. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 61,33 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.209 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.11.2021 markierte das Papier bei 318,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Bei 39,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 57,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 10.05.2022 vor. Das EPS lag bei -1,98 USD. Ein Jahr zuvor waren 3,05 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 1.166,44 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 35,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.801,11 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Coinbase am 09.08.2022 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,140 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin stellt Soulbound Tokens (SBTs) vor: Der nächste große Trend oder Mega-Flop?

OECD will gegen Krypto-Steuerhinterziehung vorgehen: So wehrt sich die Krypto-Industrie

Digitalwährungen: Tage der Prüfung für Krypto-Fans

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com