Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 51,76 EUR

-3,11% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12.07.2022 09:22:00 Uhr 4,3 Prozent im Minus bei 52,10 EUR. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 318,50 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 83,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 39,50 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 10.05.2022 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,98 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.166,44 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.801,11 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Coinbase am 09.08.2022 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -7,689 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Übernahmeversuch mitten im Krypto-Chaos: Krypto-Kreditgeber Nexo will angeschlagenen Konkurrenten Vauld kaufen

Umstufung möglich: Bald Bitcoin zum Anfassen?

FalconX sammelt 150 Millionen US-Dollar und verdoppelt Bewertung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com