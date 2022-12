Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Coinbase 39,81 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 4,9 Prozent auf 40,90 EUR. Bei 40,90 EUR markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 573 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 246,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,41 Prozent hinzugewinnen. Am 12.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.11.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 590,34 USD – eine Minderung von 55,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.311,91 USD eingefahren.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -11,700 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

