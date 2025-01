Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochnachmittag stark gefragt

Kurs der Coinbase

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 269,54 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 269,54 USD. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 270,10 USD. Bei 266,87 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 506.604 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 22,93 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.02.2024 (114,52 USD). Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 135,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Coinbase ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78,77 Prozent auf 1,21 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 674,15 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 19.02.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,39 USD je Aktie.

