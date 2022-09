Coinbase Aktie News: Coinbase mit herben Abschlägen am Freitagvormittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 75,30 EUR

-4,41% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,0 Prozent auf 76,79 EUR. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 76,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 45 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 318,50 EUR markierte der Titel am 09.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 75,89 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 39,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 94,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,98 USD gegenüber 6,42 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 808,33 USD – das entspricht einem Abschlag von 63,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.227,96 USD erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -11,530 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Neues Spar-Abo von Netflix: Keine Krypto-Werbung erlaubt

Nach NFT-Auktion: Hacker stehlen 119,2 Ethereum Spendengelder aus Bill Murrays Wallet

Was sind eigentlich Aktien-Token?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com