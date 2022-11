Coinbase Aktie News: Coinbase gibt am Mittwochvormittag nach

Aktien in diesem Artikel Coinbase 53,15 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 53,01 EUR. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 53,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10 Coinbase-Aktien.

Am 18.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 306,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 82,68 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 34,20 Prozent Luft nach unten.

Am 03.11.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 55,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.311,91 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 590,34 USD.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -11,737 USD je Coinbase-Aktie stehen.

