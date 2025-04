Coinbase Aktie News: Coinbase zieht am Nachmittag an

Coinbase im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 173,99 USD zu.

Das Papier von Coinbase konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 173,99 USD. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,32 USD an. Bei 172,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 93.297 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 349,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 101,01 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 142,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Coinbase ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 138,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 953,79 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Coinbase-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 7,48 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

