Coinbase Aktie News: Coinbase macht am Mittwochvormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Coinbase 90,26 EUR

1,99% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 90,26 EUR. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,26 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,71 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 150 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.11.2021 markierte das Papier bei 318,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 71,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 40,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 125,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 09.08.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 6,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 808,33 USD in den Büchern – ein Minus von 63,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 2.227,96 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --11,080 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Konsolidierung am Krypto-Markt: Gerichtliches Moratorium in Singapur verschafft Krypto-Lender Vauld drei Monate Spielraum

NASDAQ-Wert Coinbase-Aktie dennoch stark: Coinbase rutscht in die roten Zahlen

Ausblick: Coinbase gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com