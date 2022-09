Coinbase Aktie News: Coinbase knickt am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Coinbase 71,80 EUR

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,2 Prozent auf 70,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,67 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.407 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.11.2021 auf bis zu 318,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Am 09.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 808,33 USD in den Büchern – ein Minus von 63,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 2.227,96 USD erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -11,530 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

