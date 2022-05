Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Freitagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Coinbase 66,54 EUR

4,10% Charts

News

Analysen

Das Papier von Coinbase konnte um 20.05.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 66,38 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.480 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 318,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 79,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Bei 39,50 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 68,05 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 10.05.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.166,44 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.801,11 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2022 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,235 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Warnung von Coinbase: Im Fall einer Pleite könnten Nutzer ihre Krypto-Assets verlieren

Goldman Sachs vergibt erstmals Bitcoin-besicherten Kredit

Börse: Das große Tech-Beben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com