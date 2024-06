Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 223,68 USD.

Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 4,8 Prozent auf 223,68 USD abwärts. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 223,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 227,06 USD. Zuletzt wechselten 426.711 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,33 USD. Dieser Kurs wurde am 26.03.2024 erreicht. 26,67 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2023 bei 55,11 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 02.05.2024 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 201,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,33 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 772,53 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

