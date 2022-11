Coinbase Aktie News: Coinbase verzeichnet am Montagnachmittag herbe Einbußen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 41,88 EUR

-4,67% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 41,41 EUR abwärts. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,12 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 43,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.817 Coinbase-Aktien.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 298,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,84 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 03.11.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 590,34 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.311,91 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -11,730 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

So ist Cathie Woods ARK Innovation ETF vom Krypto-Crash betroffen

Krypto-Ambitionen: Google Cloud jetzt mit Blockchain-Engagement

Kryptobörse FTX kämpft mit "nicht autorisierten" Transaktionen - Polizei in Bahamas nimmt nach Insolvenz Ermittlungen auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com