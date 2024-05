Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 225,54 USD abwärts.

Die Coinbase-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 225,54 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 221,30 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 246.084 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 283,33 USD. 25,62 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 79,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Coinbase gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,84 USD, nach -0,34 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 201,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 772,53 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,13 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

