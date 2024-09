Coinbase Aktie News: Coinbase zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

So bewegt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 171,50 USD.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 171,50 USD. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 172,68 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 349.473 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,33 USD erreichte der Titel am 26.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 65,21 Prozent wieder erreichen. Am 28.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,99 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 59,19 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase -0,42 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,43 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 707,91 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

