Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Aktien in diesem Artikel Coinbase 68,46 EUR

14,25% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.05.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 12,1 Prozent auf 70,37 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,37 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.455 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 77,91 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 10.05.2022. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.166,44 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.801,11 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,625 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Konkurrenz für Coinbase: Binance bemüht sich bei BaFin um Krypto-Lizenz

Cathie Wood: Trotz Rezession zuversichtlich für Investmentstrategie

Warnung von Coinbase: Im Fall einer Pleite könnten Nutzer ihre Krypto-Assets verlieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com