Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 197,73 USD.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 197,73 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 195,80 USD. Bei 202,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 394.058 Stück.

Am 26.03.2024 markierte das Papier bei 283,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Bei 69,65 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 64,78 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 01.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -0,42 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,43 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 101,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 707,91 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Coinbase am 31.10.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,82 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

