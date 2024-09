Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 182,07 USD nach oben.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 182,07 USD. Die Coinbase-Aktie legte bis auf 183,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 182,72 USD. Bisher wurden heute 387.779 Coinbase-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,33 USD) erklomm das Papier am 26.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,32 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Coinbase ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber -0,42 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1,43 Mrd. USD gegenüber 707,91 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Coinbase am 31.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,67 USD je Aktie.

