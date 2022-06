Coinbase Aktie News: Anleger schicken Coinbase am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Coinbase 48,22 EUR

Die Coinbase-Aktie wies um 29.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 48,29 EUR abwärts. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,29 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,65 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.120 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 318,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 84,84 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 39,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 22,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -1,98 USD. Ein Jahr zuvor waren 3,05 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1.166,44 USD in den Büchern – ein Minus von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1.801,11 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 09.08.2022 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,482 USD einfahren.

