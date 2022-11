Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 41,75 EUR

Um 12:22 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 41,86 EUR nach oben. Bei 42,22 EUR markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.710 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,00 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,62 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,96 Prozent.

Coinbase ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 590,34 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.311,91 USD in den Büchern gestanden.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

2022 dürfte Coinbase einen Verlust von -11,737 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

